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Лента новостей / В России

ПСБ и «Мир» представили онлайн-игру «Карта Мира»

Акция позволит хорошо провести время и получить материальную выгоду.

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Все владельцы карт «Мир» от ПСБ смогут выиграть призы в онлайн-игре «Карта Мира». Первый ее этап представляет собой отдельное веб-приложение, воспользоваться которым можно на сайте game.privetmir.ru. После прохождения первого этапа пользователя перебросит на сайты партнеров и на суперигру, пишет actualnews.org.

На протяжении всего онлайн-квеста пользователи за достижения будут получать виртуальные монеты. Увеличить их количество можно при помощи покупок на сумму от 50 рублей с использованием карты «Мир» от ПСБ. Призы для игроков предоставят компании Юлмарт, ivi.ru, kari, OneTwoTrip, Sunlight. Участники масштабной акции смогут выиграть билеты на футбольные матчи и прочие ценные подарки.

«Карта «Мир» в будущем должна стать частью повседневной жизни каждого ее держателя. Игра, представляющая собой формат увлекательного квеста, была создана не просто для развлечений, но и для образования клиентов. Такой формат получил популярность в других сферах, но сейчас добрался и до финансовой. Акция позволит хорошо провести время и получить материальную выгоду», - рассказал Максим Лазырин, являющийся коммерческим директором системы «Мир».

«Мы рады дать нашим клиентам возможность пользоваться всеми преимуществами карт. Игра «Карта Мира» станет частью программы лояльности для пользователей. Уже сейчас в ней присутствует кэшбек до 10 процентов или автоматический возврат в размере 5 процентов от остатка на карте», - рассказал глава отдела клиентских взаимоотношений ПСБ Даниил Ткач.

Более детально ознакомиться с новым проектом ПСБ и платежной системы «Мир» можно на официальных сайтах компании и организации.
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