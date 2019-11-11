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Губернатор назначил руководителя Представительства Курской области при Правительстве

Евгения Михайленко является действительным государственным советником Российской Федерации 3 класса
Губернатор назначил руководителя Представительства Курской области при Правительстве

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Губернатор Курской области назначил на должность руководителя Представительства Курской области при Правительстве Евгению Михайленко. К исполнению обязанностей она приступила с 8 ноября. 

Как сообщает сайт региональной администрации, у Евгении Михайленко большой опыт работы в органах государственной власти. Ранее она занимала должность заместителя генерального директора АНО «Единая транспортная дирекция» при Министерстве транспорта. С 2007 по 2010 год руководила отделом по работе с инвесторами комитета по инвестициям и стратегическим проектам Правительства Санкт-Петербурга. В 2010-2012 годах занимала должности референта, главного советника в Аппарате Правительства. 

Евгения Михайленко является действительным государственным советником Российской Федерации 3 класса. У неё экономическое и юридическое образование.

«Задачей Представительства Курской области является представление интересов региона в Москве. Будем продолжать выстраивать конструктивный диалог между структурами областной администрации и федеральными органами государственной власти, предприятиями и организациями. Для нас важно, чтобы регион имел развитые партнёрские отношения по всей стране», – отметила Евгения Михайленко. 
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