В Курске снова отключают электричество

Когда и где на этой неделе отключат свет

На этой неделе в связи с проведением плановых работ в "Курских электрических сетях" в Курске снова будут отключать электроэнергию. Так без света на этой неделе останутся жители улиц:В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:С 11 по 15 ноября с 9-30 до 16-00:Еремина 26-56; 3-9; 1 и 3-й Моковские переулки; Тракторная 33; 30-42; Дроздовская; Кукуевский переулок; Васильковая; Белая; Панинская.Тел. для справок: 32-32-15В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:С 11 по 15 ноября с 9-00 до 17-00:Верхняя Казацкая 203-253; 200-242; ул. Карла Маркса 77/4 - 77/12; 77А; 77Б;Денисовский переулок.Тел. для справок: 32-40-89В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:С 11 по 15 ноября с 09-00 до 17-00:1й Железнодорожный п-к 2-18; 1-15; 2й Железнодорожный п-к 2-14; 1-13Профсоюзная 32-54; 1-й Первомайский п-к 2-20; 1-17; Первомайская 24-42; 3-17.14 ноября 2019 с 14-00 до 17-00: Интернациональная 53, 79; Бутко 17, 17а, 23/ 81, 41-45.Тел. для справок: 26-32-10