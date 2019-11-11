В Курской области четырёх хронических алкоголиков лишили водительских прав

Это заболевание является медицинским противопоказанием для вождения

В Кореневском районе по требованию прокурора суд лишил права управления транспортными средствами четырёх хронических алкоголиков.Районная прокуратура провела проверку и выяснила, что четыре местных жителя имеют водительские удостоверения и состоят при этом на учёте с диагнозом «Синдром зависимости от алкоголя».Это заболевание является медицинским противопоказанием для выполнения работ, непосредственно связанных с движением транспорта, в том числе для управления автотранспортными средствами, напоминают в ведомстве.Прокурор направил в суд административные исковые заявления о прекращении действия права управления транспортными средствами указанных лиц. Требования прокурора суд полностью удовлетворил.