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В Курской области четырёх хронических алкоголиков лишили водительских прав

Это заболевание является медицинским противопоказанием для вождения
В Курской области четырёх хронических алкоголиков лишили водительских прав

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В Кореневском районе по требованию прокурора суд лишил права управления транспортными средствами четырёх хронических алкоголиков.

Районная прокуратура провела проверку и выяснила, что четыре местных жителя имеют водительские удостоверения и состоят при этом на учёте с диагнозом «Синдром зависимости от алкоголя».
 
Это заболевание является медицинским противопоказанием для выполнения работ, непосредственно связанных с движением транспорта, в том числе для управления автотранспортными средствами, напоминают в ведомстве.
 
Прокурор направил в суд административные исковые заявления о прекращении действия права управления транспортными средствами указанных лиц. Требования прокурора суд полностью удовлетворил. 

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