Курян приглашают на Единый день пенсионной грамотности

14 ноября во всех регионах России состоится Единый день пенсионной грамотности для школьников и студентов

14 ноября во всех регионах России состоится Единый день пенсионной грамотности для школьников и студентов.В Курске и районах области пройдут 27 уроков пенсионной грамотности в школах, 12 уроков в учреждениях среднего профессионального образования, 11 экскурсий для учащейся молодежи в территориальных учреждениях Пенсионного фонда.Юные куряне смогут познакомиться с историей создания пенсионной системы России, современным пенсионным законодательством, факторами, влияющими на размер будущей пенсии, а также с многообразием программных комплексов и электронных сервисов ПФР, мобильным приложением для смартфонов.Пенсионный фонд РФ — первое ведомство, разработавшее свой обучающий сайт «Школьникам о пенсиях». С его работой ребят ознакомят на уроках пенсионной грамотности.Отделение ПФР по Курской области проведет открытый урок в Лицее №6 имени М.А. Булатова. Это одно из старейших учебных заведений г. Курска, в декабре 2019 года Лицею исполнится 101 год. 25 сентября 2014 года Постановлением Администрации г. Курска Лицею присвоено имя Почётного гражданина города Курска, Героя Советского Союза Михаила АлексеевичаБулатова. Совсем недавно, 25 октября текущего года, Лицей отметил важное событие – 95-летний юбилей Михаила Алексеевича. «Наш Герой» - так с гордостью называет его каждый воспитанник Лицея.В 2014 году Отделение ПФР по Курской области провело самый первый урок пенсионной грамотности в рамках Всероссийского единого дня именно в стенах Лицея №6. Прошло пять лет, и те ученики уже заканчивают вузы. Как воспримет разговор о будущей пенсии новое поколение?Приглашаем представителей СМИ 14 ноября посетить урок пенсионной грамотности, который для учеников 10 класса проведет начальник управления организации и назначения выплаты пенсий Отделения ПФР по Курской области Елена Ольшанская. Журналисты смогут получить комментарии представителей Отделения ПФР, побеседовать со школьниками.Начало урока в 11 часов 5 минут в лицее №6 имени М.А. Булатова, что на улице Радищева, 54.