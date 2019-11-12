Рязанские полицейские задержали курянина с 20 кг наркотиков

Крупную партию синтетических наркотиков полицейские обнаружили в четырёх регионах России

Полицейские задержали подозреваемого в распространении крупных партий синтетических наркотиков по четырём регионам России, изъято более 20 кг запрещённых веществ, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.Задержанный - 30-летний житель Курска. 20 килограммов синтетического наркотика полицейские обнаружили в тайниках-закладках в Рязанской, Курской, Воронежской и Саратовской областях, пишет ИА REGNUM.Мужчину задержали на одной из АЗС в Рыбновском районе Рязанской области. Из его автомобиля полицейские изъяли несколько свёртков, в которых по данным экспертизы содержалось свыше 8,5 кг синтетических наркотиков. Всего же из тайников закладок в Рязанской, Курской, Воронежской и Саратовской областях было изъято пять крупных партий запрещённых веществ весом от одного до 3,5 кг, общим весом более 20 кг.Представитель МВД пояснила, что подозреваемый общался с заказчиками через зашифрованные каналы связи под вымышленным именем, но полицейские раскрыли его данные и определили маршруты перевозки зелья.Возбуждено уголовное дело. По решению суда мужчину заключили под стражу.