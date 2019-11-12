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Рязанские полицейские задержали курянина с 20 кг наркотиков

Крупную партию синтетических наркотиков полицейские обнаружили в четырёх регионах России
Рязанские полицейские задержали курянина с 20 кг наркотиков

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Полицейские задержали подозреваемого в распространении крупных партий синтетических наркотиков по четырём регионам России, изъято более 20 кг запрещённых веществ, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Задержанный - 30-летний житель Курска. 20 килограммов синтетического наркотика полицейские обнаружили в тайниках-закладках в Рязанской, Курской, Воронежской и Саратовской областях, пишет ИА REGNUM. 

Мужчину задержали на одной из АЗС в Рыбновском районе Рязанской области. Из его автомобиля полицейские изъяли несколько свёртков, в которых по данным экспертизы содержалось свыше 8,5 кг синтетических наркотиков. Всего же из тайников закладок в Рязанской, Курской, Воронежской и Саратовской областях было изъято пять крупных партий запрещённых веществ весом от одного до 3,5 кг, общим весом более 20 кг.

Представитель МВД пояснила, что подозреваемый общался с заказчиками через зашифрованные каналы связи под вымышленным именем, но полицейские раскрыли его данные и определили маршруты перевозки зелья. 

Возбуждено уголовное дело. По решению суда мужчину заключили под стражу.
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