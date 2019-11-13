  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе / Спорт

В Курске может появиться местный чемпионат по дрэг-рейсингу

Площадку уже почти выделили
В Курске может появиться местный чемпионат по дрэг-рейсингу

Читайте также

Курским дрэгрейсерам дают зелёный свет: у них может появиться своя трасса для соревнований. 

Помочь найти такую площадку они просили мэра. В городской администрации ответили, что создадут инициативную группу, куда войдут представители курских организаций автоспорта.

Одним из вариантов трассы для проведения соревнований рассматривается взлетно-посадочная полоса аэропорта Рышково, которая принадлежит учебному центру ДОСААФ России».

Если чемпионат местного уровня станет официальным, то на него придут болельщики и приедут фанаты из соседних регионов, отмечает руководитель клуба «Drag Warrior» Кирилл Морозов.

Мэр города Виктор Карамышев пообещал решить вопрос с инстанциями, которые помогут предполагаемой площадке в Рышково стать отвечающей требованиям автоспорта.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

«Новотранс» отметился новым рекордом отрасли

Курский «Авангард» на выезде вырвал победу у «Нефтехимика»

По городу блогера водили. Урбанист Илья Варламов предложил снести ТЦ «Пушкинский»

Директора «Курскводоканала» оштрафовали за незаконное расторжение контракта с подрядчиком

Аварийные липы на улице Марата в Курске заменят шаровидными клёнами

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске