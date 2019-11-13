В Курске может появиться местный чемпионат по дрэг-рейсингу
Площадку уже почти выделили
Помочь найти такую площадку они просили мэра. В городской администрации ответили, что создадут инициативную группу, куда войдут представители курских организаций автоспорта.
Одним из вариантов трассы для проведения соревнований рассматривается взлетно-посадочная полоса аэропорта Рышково, которая принадлежит учебному центру ДОСААФ России».
Если чемпионат местного уровня станет официальным, то на него придут болельщики и приедут фанаты из соседних регионов, отмечает руководитель клуба «Drag Warrior» Кирилл Морозов.
Мэр города Виктор Карамышев пообещал решить вопрос с инстанциями, которые помогут предполагаемой площадке в Рышково стать отвечающей требованиям автоспорта.