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В Курской области на два месяца приостановлена деятельность убойной площадки

Инспекторы Россельхознадзора выявили грубые нарушения ветеринарного законодательства
В Курской области на два месяца приостановлена деятельность убойной площадки

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В сентябре региональное управление Россельхознадзора провело внеплановую выездную проверку убойной площадки ИП Гсоян И. А., расположенной в Солнцевском  районе Курской области. В ходе проверки инспекторы выявили грубые нарушения ветеринарного законодательства, а также технических регламентов ЕАЭС.  

В частности, на предприятии не разработаны, не внедрены и не поддерживаются  процедуры для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе её производства, при въезде на производственную территорию не проводится эффективная дезинфекция въезжающего и выезжающего транспорта, убойная площадка не оборудована ветеринарно-санитарным пропускником, на входе в производственное здание нет специального оборудования, предназначенного для проведения обработки (мытья и дезинфекции) обуви и рук, спецодежда и обувь сотрудников не подвергаются обеззараживанию или стирке с применением дезинфицирующих растворов, также не проводится мойка и дезинфекция мелкого инвентаря.

Кроме этого, на производстве не предусмотрены рабочие места и помещение для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы голов, внутренних органов, туш и ветеринарного клеймения, нет промаркированной тары для сбора непищевых отходов и ветеринарных конфискатов, при передвижении туш и иных продуктов убоя на подвижных линиях переработки животных не исключается возможность соприкосновения их с полом и стенами, что может привести к бактериальному обсеменению продукции, не проводятся исследования воды согласно ГОСТа на питьевую воду.

В октябре Россельхознадзор оштрафовал убойный цех и направил материалы административного дела в Солнцевский районный суд. Судом принял решение о приостановления деятельности предпринимателя в части убоя животных и первичной переработки мяса животных на 60 суток.
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