В Курске составили «чёрный» список управляющих компаний. У них отберут лицензии

Достанется и тем управляйкам, которые юридически существуют, но налоги не платят

Почти 270 курских многоэтажек находятся в управлении тех управляющих компаний, которые нужно лишать лицензии, заявил замгубернатора Алексей Смирнов, сообщает ИА "Секунда". Губернатор Роман Старовойт отмечает - половина обращений в соцсетях - это жалобы на управляйки, на хамство, на то, что не отвечают на звонки и не реагируют.«Чёрный» список со всеми замечаниями уже составили и передали в мэрию. Если всё это безобразие подтвердится - их лишат лицензий.Достанется и тем управляйкам, которые юридически ещё существуют, но по факту уже не платят никакие налоги и не сдают декларации. От них рынок тоже расчистят.Но лишать лицензий будут осторожно, поскольку сейчас в разгаре отопительный сезон, - пояснил замгубернатора.