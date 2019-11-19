В Курске составили «чёрный» список управляющих компаний. У них отберут лицензии
Достанется и тем управляйкам, которые юридически существуют, но налоги не платят
«Чёрный» список со всеми замечаниями уже составили и передали в мэрию. Если всё это безобразие подтвердится - их лишат лицензий.
Достанется и тем управляйкам, которые юридически ещё существуют, но по факту уже не платят никакие налоги и не сдают декларации. От них рынок тоже расчистят.
Но лишать лицензий будут осторожно, поскольку сейчас в разгаре отопительный сезон, - пояснил замгубернатора.