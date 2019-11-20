Курский фермер поплатился за присвоенный государственный грант
Он должен был развивать семейное животноводство, а развивал своё благосостояние
В прошлом году фермер в рамках реализации государственной программы для развития семейной животноводческой фермы на базе КФХ получил грант в размере 5 миллионов рублей.
Часть этих денег - 268 тысяч 800 рублей он потратил на другие цели.
В результате государству в лице регионального комитета АПК причинён крупный материальный ущерб.
Суда назначил предпринимателю наказание в виде штрафа - 150 тысяч рублей. Присовенные деньги он государству полностью возместил.