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Лента новостей / В регионе

Курский фермер поплатился за присвоенный государственный грант

Он должен был развивать семейное животноводство, а развивал своё благосостояние

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В прошлом году фермер в рамках реализации государственной программы для развития семейной животноводческой фермы на базе КФХ получил грант в размере 5 миллионов рублей.

Часть этих денег - 268 тысяч 800 рублей он потратил на другие цели.

В результате государству в лице регионального комитета АПК причинён крупный материальный ущерб.

Суда назначил предпринимателю наказание в виде штрафа - 150 тысяч рублей. Присовенные деньги он государству полностью возместил.

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