Курский фермер поплатился за присвоенный государственный грант

Он должен был развивать семейное животноводство, а развивал своё благосостояние

В Октябрьском районе за мошенничество с казёнными деньгами осудили главу крестьянско-фермерского хозяйства.В прошлом году фермер в рамках реализации государственной программы для развития семейной животноводческой фермы на базе КФХ получил грант в размере 5 миллионов рублей.Часть этих денег - 268 тысяч 800 рублей он потратил на другие цели.В результате государству в лице регионального комитета АПК причинён крупный материальный ущерб.Суда назначил предпринимателю наказание в виде штрафа - 150 тысяч рублей. Присовенные деньги он государству полностью возместил.