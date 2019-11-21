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Сегодня в Курске пройдёт акция «Малых на улице Малых»

Стартует акция в 13 часов по адресу улица Малых, 12
Сегодня в Курске пройдёт акция «Малых на улице Малых»

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Сегодня в Курске пройдёт акция «Малых на улице Малых», посвящённая 95-летию со дня рождения Героя Советского Союза Евгения Малых. Акция проходит в рамках проекта «В названиях улиц - имена героев».

Муниципальные библиотеки города Курска более пяти лет реализуют этот гражданско-патриотический проект, за это время его участниками стали более пяти тысяч курян. В рамках проекта проходят пешие экскурсии по улицам города, в названиях которых увековечены имена героев.

Очередная патриотическая акция посвящена Герою Советского Союза Евгению Малых, со дня рождения которого 22 ноября 2019 года исполняется 95 лет. Участники акции познакомятся с биографией Героя, узнают о подвиге, который он совершил. Курские поэты и школьники прочтут стихи.

Прохожим предложат принять участие в блиц-опросе «Имена героев на карте Курска». Самый эрудированный получит в подарок электронное информационно-библиографическое издание «В названиях улиц - имена героев», подготовленное Централизованной системой библиотек.

В завершение акции у памятника Евгению Малых юные куряне возложат цветы и выпустят в небо воздушные шары, как напоминание о подвиге солдат, отдавших свои жизни ради мира на земле.

Тем, кто не имеет возможности принять участие в акции, Централизованная система библиотек Курска предлагает совершить виртуальное путешествие по улице Малых и ознакомиться с биографией Героя с помощью интерактивной карты «В названиях улиц - имена героев», размещённой на официальном сайте Централизованной системы библиотек.

Стартует акция в 13 часов по адресу улица Малых, 12, у библиотеки №4.
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