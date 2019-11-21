На ряде курских улиц запретили остановку, стоянку и проезд

Это сделано для обеспечения беспрепятственного движения пассажирского и спецтранспорта и уборки дорог от снега зимой, а также в целях предупреждения ДТП

На ряде курских улиц запретили остановку и стоянку транспортных средств. Это сделано для обеспечения беспрепятственного движения пассажирского и спецтранспорта и осуществления уборки проезжей части дорог от снега зимой, поянили в мэрии.Так соответствующие знаки, предупреждающие о запрете остановки, появятся на улицах Ленина, Радищева, Дзержинского, Горького, Мирной, Сумской, Косухина, Студенческой, 50 лет Октября на участке от улицы Дзержинского до улицы Большевиков и на улице Гагарина на участке от улицы Серегина до проспекта Кулакова. Здесь ограничение будет действовать с 8 вечера до 8 утра. А на проспектах Дружбы, Победы, Хрущёва и Клыкова - круглосуточно.Стоянка транспортных средств на зимний период запрещается на улицах Гоголя на участке от улицы Радищева до улицы Ленина, Золотой на участке от улицы Ленина до улицы Радищева, Кирова - в районе дома № 2 - по нечётным числам месяца, Почтовой на участке от улицы Ленина до улицы Радищева и Челюскинцев на участве от улицы Ленина до дома № 18 по чётным числам месяца с 8 вечера до 8 утра.Также, учитывая значительный продольный уклон проезжей части, с началом гололёда будет закрыто движение автотранспорта на участках дорог улиц Мирная (от улицы Володарского до улицы Тускарной), Дружининская (от улицы Пионеров до улицы Нижней Луговой), Уфимцева (от улицы Горького до улицы Володарского) и Ватутина (от улицы Семёновской до проезда Золотой).Там проезд запретят для предупреждения дорожно-транспортных происшествий.