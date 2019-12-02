Курское «Динамо» проиграло УГМК в чемпионате России

в Курске и завершилась со счетом 93:72 в пользу гостей

Курское «Динамо» потерпело поражение от екатеринбургского УГМК в чемпионате России. Встреча, прошедшая в воскресенье в Курске, завершилась со счетом 93:72 в пользу гостей.





В составе УГМК дабл-дабл оформила Кортни Вандерслут (21 очко, 11 передач), В курской команде самой результативной стала Деванна Боннер, на счету которой 17 очков.





В следующей игре регулярки 8 декабря курянки примут «Динамо» из Москвы. А до этого, 4 декабря на своём паркете сыграют с венгерским «Шопроном» в рамках Евролиги.

ФОТО - ЖБК «ДИНАМО» КУРСК