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Лента новостей / В регионе

В квартире курянина рядом с «Экотексом» установили круглосуточный пробоотборник

Данные мониторинга будут передаваться в онлайн-режиме
В квартире курянина рядом с «Экотексом» установили круглосуточный пробоотборник

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За злосчастным предприятием «Экотекс» постоянно наблюдают экологи, проводимые проверки не показывают превышения предельно допустимых значений. Однако местные жители продолжают утверждать, что задыхаются.  

В результате решено организовать круглосуточный мониторинг. В квартире одного из участников инициативной группы курян, проживающего рядом с «Экотексом» установили  стационарное оборудование по отбору проб атмосферного воздуха. 

Как рассказал председатель регионального комитета экологической безопасности и природопользования Константин Поляков, основное преимущество устройства – в круглосуточной работе. 

«Анализы проб, которые мы проводили, не показали превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Такие же исследования проводились Росприроднадзором и Роспотребнадзором Курской области, результаты аналогичные. Мы стали сталкиваться с мнением, что замеры проходят, когда предприятие не работает. Говорили также, что завод останавливается, пока сотрудники лаборатории и комитета едут к месту. Поэтому по поручению заместителя губернатора Алексея Смирнова мы совместно с жителями проработали вопрос об установке стационарного пробоотборника», – прокомментировал Константин Поляков. 

Все данные будут передаваться в онлайн-режиме, а для проверки функционирования оборудования на место ежедневно будет выезжать сотрудник лаборатории. 

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