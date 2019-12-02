В квартире курянина рядом с «Экотексом» установили круглосуточный пробоотборник

Данные мониторинга будут передаваться в онлайн-режиме

За злосчастным предприятием «Экотекс» постоянно наблюдают экологи, проводимые проверки не показывают превышения предельно допустимых значений. Однако местные жители продолжают утверждать, что задыхаются.В результате решено организовать круглосуточный мониторинг. В квартире одного из участников инициативной группы курян, проживающего рядом с «Экотексом» установили стационарное оборудование по отбору проб атмосферного воздуха.Как рассказал председатель регионального комитета экологической безопасности и природопользования Константин Поляков, основное преимущество устройства – в круглосуточной работе.«Анализы проб, которые мы проводили, не показали превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Такие же исследования проводились Росприроднадзором и Роспотребнадзором Курской области, результаты аналогичные. Мы стали сталкиваться с мнением, что замеры проходят, когда предприятие не работает. Говорили также, что завод останавливается, пока сотрудники лаборатории и комитета едут к месту. Поэтому по поручению заместителя губернатора Алексея Смирнова мы совместно с жителями проработали вопрос об установке стационарного пробоотборника», – прокомментировал Константин Поляков.Все данные будут передаваться в онлайн-режиме, а для проверки функционирования оборудования на место ежедневно будет выезжать сотрудник лаборатории.