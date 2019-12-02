Менее 1,5% курян получают зарплату больше 100 тысяч рублей

Рейтинг регионов по уровню зарплат представило агентство РИА Новости

Курская область заняла 65-е место в рейтинге регионов по уровню зарплат. По данным РИА Новости, средняя зарплата у нас - 24 тысячи 100 рублей.А самые распространённые зарплаты - от 16 до 35 тысяч рублей.Есть и те, кто получает больше 100 тысяч рублей, но таких всего 1,4 %. Зато тех, кто получает в месяц меньше 15 тысяч рублей - 18,4%.В шести российских регионах каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата по стране варьируется от 20 до 52 тысяч. Регионы с самыми большими зарплатами - Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Мурманская и Сахалинская области.