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Лента новостей / В регионе

Менее 1,5% курян получают зарплату больше 100 тысяч рублей

Рейтинг регионов по уровню зарплат представило агентство РИА Новости

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Курская область заняла 65-е место в рейтинге регионов по уровню зарплат. По данным РИА Новости, средняя зарплата у нас -  24 тысячи 100 рублей.

А самые распространённые зарплаты - от 16 до 35 тысяч рублей. 

Есть и те, кто получает больше 100 тысяч рублей, но таких всего 1,4 %. Зато тех, кто получает в месяц меньше 15 тысяч рублей - 18,4%. 

В шести российских регионах каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата по стране варьируется от 20 до 52 тысяч. Регионы с самыми большими зарплатами - Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Мурманская и Сахалинская области.

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