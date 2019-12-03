Завтра более 4,5 тысяч курских выпускников напишут итоговое сочинение

Экзамен станет допуском к ЕГЭ

Завтра, 4 декабря, одиннадцатиклассники по всей России напишут итоговое сочинение, которое станет допуском к государственной итоговой аттестации.В Курской области за парты сядут 4 677 будущих выпускников. Школьники с ограниченными возможностями будут писать изложение. Всегобудут рабоать 68 пунктов проведения ЕГЭ.Утверждены пять открытых направлений для тем итогового сочинения: «Он и она», «Гордость и смирение», «Добро и зло», «Надежда и отчаяние», «Война и мир» - к 150-летию великой книги». Эти направления общие для всей страны, по ним будут составлены конкретные темы эссе, отличающиеся по часовым поясам.Темы сочинений выпускники узнают за 15 минут до начала экзамена. Результатом итогового сочинения или изложения будет «зачёт» или «незачёт». К сдаче ЕГЭ и государственного выпускного экзамена допустят только школьников, получивших «зачёт».Как и на ЕГЭ, на этот экзамен не пустят детей с фотоаппаратами и видеокамерами, справочниками, заметками и другими средствами хранения информации. Нарушителей отправят домой.