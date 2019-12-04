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Под Курском поймали мужчину, который незаконно нарубил 11 елей

Лесу нанесён ущерб на 20 тысяч рублей. Мужчине грозит уголовное дело
Под Курском поймали мужчину, который незаконно нарубил 11 елей

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Ёлки в Курской области взяли под усиленную охрану. Штраф за незаконную рубку хвойного дерева - от 3 до 4 тысяч рублей. Кроме того, нарушитель лесного законодательства обязан возместить вред, причинённый лесам, - это порядка 2 тысяч рублей за одно дерево. А за незаконную рубку трёх и более деревьев можно уже вполне лишиться свободы.

Тем не менее такие санкции останавливают далеко не всех. Так в Курчатовском районе полицейские по горячим следам задержали 58-летнего местного жителя, который незаконно нарубил аж 11 елей в урочище «Пенская роща». Оперативники имеют основания предполагать, что он собирался их продавать. Но эту информацию сейчас только проверяют, а вот местному лесу уже нанесён таким образом ущерб на 20 тысяч рублей. 

Теперь мужчине грозит уголовное дело. 

Напомним, в этом году на специальных плантациях вырастили порядка 5 тысяч сосен. В продажу лесные красавицы поступят в середине декабря.
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