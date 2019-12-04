Под Курском поймали мужчину, который незаконно нарубил 11 елей
Лесу нанесён ущерб на 20 тысяч рублей. Мужчине грозит уголовное дело
Тем не менее такие санкции останавливают далеко не всех. Так в Курчатовском районе полицейские по горячим следам задержали 58-летнего местного жителя, который незаконно нарубил аж 11 елей в урочище «Пенская роща». Оперативники имеют основания предполагать, что он собирался их продавать. Но эту информацию сейчас только проверяют, а вот местному лесу уже нанесён таким образом ущерб на 20 тысяч рублей.
Теперь мужчине грозит уголовное дело.
Напомним, в этом году на специальных плантациях вырастили порядка 5 тысяч сосен. В продажу лесные красавицы поступят в середине декабря.