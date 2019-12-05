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Курские «Мобильные комплексы для самых малонаселённых пунктов» вошли в пятёрку лучших региональных практик

Курская область приобретает 21 мобильный медицинский комплекс для оказания первичной, диагностической, терапевтической и хирургической медпомощи селянам
Курские «Мобильные комплексы для самых малонаселённых пунктов» вошли в пятёрку лучших региональных практик

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Эксперты института социальных исследований опубликовали обзор новых региональных инициатив, направленных, в частности, на повышение доступности медицины, льгот и детских садов. Проект Курской области «Мобильные комплексы для самых малонаселенных пунктов» вошёл в топ-5 лучших региональных практик. 

Наш регион приобретает 21 мобильный медицинский комплекс для оказания первичной, диагностической, терапевтической и хирургической медпомощи. Пять таких комплексов уже поступили, до 12 декабря приедут ещё 16. Мобильные комплексы помогут селянам получать всю необходимую помощь не выезжая за пределы своего населённого пункта. 

Эксперты отмечают важность того, что «на смену идеям укрупнения и централизации приходят правильные идеи доступности медицинских услуг», говорится в исследовании. Проект Курской области рекомендуют к тиражированию в других регионах.

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