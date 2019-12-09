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В Курской области увеличили размер пособия семьям при рождении третьего ребенка

Изменен порядок расчета величины прожиточного минимума для детей
В Курской области увеличили размер пособия семьям при рождении третьего ребенка

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Депутаты Курской областной Думы внесли изменения в закон «О прожиточном минимуме в Курской области». Изменен порядок расчета величины прожиточного минимума для детей, что позволило увеличить ежемесячное пособие семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка, сообщает телеканал "ТАКТ". 

Размер выплаты, согласно внесенным изменениям в закон «О величине прожиточного минимума для детей в Курской области в целях осуществления ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка на 2020 год», достигнет 10107 рублей; ранее выплата составляла 7529 рублей.

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