ТАКТ".Депутаты Курской областной Думы внесли изменения в закон «О прожиточном минимуме в Курской области». Изменен порядок расчета величины прожиточного минимума для детей, что позволило увеличить ежемесячное пособие семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка, сообщает телеканал "
Размер выплаты, согласно внесенным изменениям в закон «О величине прожиточного минимума для детей в Курской области в целях осуществления ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка на 2020 год», достигнет 10107 рублей; ранее выплата составляла 7529 рублей.
В Курской области увеличили размер пособия семьям при рождении третьего ребенка
Изменен порядок расчета величины прожиточного минимума для детей