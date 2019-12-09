  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В двух курских школах объявлен карантин по пневмонии

Из 187 заболевших 158 госпитализированы
В двух курских школах объявлен карантин по пневмонии

Читайте также

В двух курских школах продлили карантин по пневмонии. Это школы №№ 48 и 54. 

На прошлой неделе в Курской области пневмонией заболели 187 курян. Половина из них - дети, в основном, школьного возраста. Самой частой причиной заболеваний пневмонией стали осложнения после перенесённой простуды или вирусных заболеваний.

158 человек госпитализированы, — сообщила на оперативном соввещании заместитель губернатора Ирина Хмелевская.  Состояние у всех больных диагностируется как средне тяжелое.


+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Крупная авария на федеральной трассе. В Курской области пройдут учения

В Курской области увеличили размер пособия семьям при рождении третьего ребенка

Рецидивист с топором ночью громил билборды в центре Курска

Житель Железногорска выиграл в лотерею автомобиль

В Курске девушка-таксистка преследовала и задержала грабителя

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске