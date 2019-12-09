В двух курских школах объявлен карантин по пневмонии

Из 187 заболевших 158 госпитализированы

В двух курских школах продлили карантин по пневмонии. Это школы №№ 48 и 54.На прошлой неделе в Курской области пневмонией заболели 187 курян. Половина из них - дети, в основном, школьного возраста. Самой частой причиной заболеваний пневмонией стали осложнения после перенесённой простуды или вирусных заболеваний.158 человек госпитализированы, — сообщила на оперативном соввещании заместитель губернатора Ирина Хмелевская. Состояние у всех больных диагностируется как средне тяжелое.