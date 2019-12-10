  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Почти полмиллиарда получит Курская область на новые помещения краеведческого музея

Правительство одобрило заявку, поданную ещё в феврале

Читайте также

Правительство выделило Курской области 478 миллиона рублей на новые помещения для краеведческого музея. Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Региону одобрена заявка, поданная ещё в феврале.


«С января по август мы провели архитектурный конкурс «Курск 2032». По его итогам, исходя из решения жюри и мнения жителей, определено, что новое здание для краеведческого музея строиться не будет. Под его нужды приспособят мужскую классическую гимназию. Федеральные средства направят именно на эти цели», – пояснил заместитель губернатора Алексей Смирнов.


Курский электроаппаратный завод уже передал здание в безвозмездное пользование областному краеведческому музею. Сейчас готовится техническое задание для конкурса на проектирование по реставрации. В сентябре следующего года уточнённую заявку представят в Министерство культуры.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Старовойт подключил к проблеме курских коммунальных аварий Министерство строительства и ЖКХ России

Куряне примут участие в ежегодном зимнем фестивале Российского движения школьников

Курян снова предупреждают о тумане и гололедице

Участок автодороги М-2 «Крым» в Курской области отремонтировали на семь месяцев раньше срока

С начала года более 1 000 сотрудников Курскэнерго прошли обучение и повысили свою квалификацию

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске