Почти полмиллиарда получит Курская область на новые помещения краеведческого музея

Правительство одобрило заявку, поданную ещё в феврале

Правительство выделило Курской области 478 миллиона рублей на новые помещения для краеведческого музея. Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Региону одобрена заявка, поданная ещё в феврале.





«С января по август мы провели архитектурный конкурс «Курск 2032». По его итогам, исходя из решения жюри и мнения жителей, определено, что новое здание для краеведческого музея строиться не будет. Под его нужды приспособят мужскую классическую гимназию. Федеральные средства направят именно на эти цели», – пояснил заместитель губернатора Алексей Смирнов.





Курский электроаппаратный завод уже передал здание в безвозмездное пользование областному краеведческому музею. Сейчас готовится техническое задание для конкурса на проектирование по реставрации. В сентябре следующего года уточнённую заявку представят в Министерство культуры.