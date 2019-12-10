На Театральной площади Курска откроет приёмную Дед Мороз

А у ёлки на Красной площади появилась сказочная карета

Курск усиленно готовится к Новому году. На Красной площади нарядили ёлку, рядом появилась сказочная карета. Украшенные лесные красавицы появляются во всех округах.





Вот-вот установят светомузыкальную ель на Театральной площади. Там же размесят яроморочные домики. Уже сейчас здание драмтеатра украшают волшебные часы.





Там же, на Театральной площади свою приёмную для детей откроет Дед Мороз. Можно будет прийти в "приёмные часы" и пообщаться с зимним волшебником.





А 22 декабря в Курске встретят Деда Мороза, которого будут сопровождать сказочные персонажи.