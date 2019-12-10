Очередной порыв на теплосети оставил более 20,5 тысяч курян без отопления
В зону отключения попали 159 многоквартирных жилых домов, три школы, пять детских садов, поликлиника и ряд других социальных объектов
Как сообщили в курском филиале ПАО «Квадра», предположительно произошло два порыва теплотрассы в районе проспекта Хрущева и улице 50 лет Октября. Причиной стала течь ветхого участка тепловой сети из-за коррозии металла.
Сейчас места повреждений локализованы. Теплоэнергетики уже приступили к откачке воды и земляным работам, после которых начнут непосредственно ремонт трубопроводов.
Городской комитет образования держит на контроле ситуацию с отоплением в детских садах и школах. Управление по делам ГО и ЧС готово предоставить масляные обогреватели и тепловые пушки. Также обогреватели, по заявкам, могут предоставить горожанам. Для этого нужно обращаться по телефонам: 51-92-89 и 51-92-80.
Летом следующего года участок теплотрассы на улицы 50 лет Октября и примыкающие к нему полностью заменят, отмечают в мэрии.