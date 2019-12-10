Очередной порыв на теплосети оставил более 20,5 тысяч курян без отопления

В зону отключения попали 159 многоквартирных жилых домов, три школы, пять детских садов, поликлиника и ряд других социальных объектов

Сегодня жители северо-западного района Курска снова остались без отопления. В зону отключения попали 159 многоквартирных жилых домов по проспектам Клыкова, Хрущёва, улицам Студенческой, 50 Лет Октября, Орловской, Мыльникова, Косухина, Бойцов 9-й дивизии, Звездной, Запольной, Зелёной, Скорятина, Павлуновского, Майскому бульвару, переулкам 1-й Бурцевский, 1-й Аэродромный, 2-й Воротный, сообщают в МЧС. Это более 20,5 тысяч человек, из них пять с лишним тысяч - дети. Также тепла и горячей воды нет в трёх школах (№№ 59, 40 и 19), пяти детских садах (№№ 135, 4, 5, 10, 71), ДЮСШ №6, Доме искусств РИТМ, КГПК, ЮЗГУ и поликлинике №5.Как сообщили в курском филиале ПАО «Квадра», предположительно произошло два порыва теплотрассы в районе проспекта Хрущева и улице 50 лет Октября. Причиной стала течь ветхого участка тепловой сети из-за коррозии металла.Сейчас места повреждений локализованы. Теплоэнергетики уже приступили к откачке воды и земляным работам, после которых начнут непосредственно ремонт трубопроводов.Городской комитет образования держит на контроле ситуацию с отоплением в детских садах и школах. Управление по делам ГО и ЧС готово предоставить масляные обогреватели и тепловые пушки. Также обогреватели, по заявкам, могут предоставить горожанам. Для этого нужно обращаться по телефонам: 51-92-89 и 51-92-80.Летом следующего года участок теплотрассы на улицы 50 лет Октября и примыкающие к нему полностью заменят, отмечают в мэрии.