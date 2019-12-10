Школе №42 Курска присвоили имя героя-фронтовика Бориса Шуклина

Борис Шуклин попал на фронт в самый разгар войны – в 43-ем. В составе 322-й Краснознамённой стрелковой дивизии успел повоевать на Украине, в Польше, Словакии, освобождал узников Освенцима