Школе №42 Курска присвоили имя героя-фронтовика Бориса Шуклина
Борис Шуклин попал на фронт в самый разгар войны – в 43-ем. В составе 322-й Краснознамённой стрелковой дивизии успел повоевать на Украине, в Польше, Словакии, освобождал узников Освенцима
Борис Шуклин, участник Великой Отечественной войны: «И зимовали, и дневали, и месяцы проводили, и годы. И как будто даже привыкли. Когда накроешься в блиндаже плащ-палаткой, кажется, что даже жарко делается».
Ужасы войны и долгие дни в санчасти укрепили в нём желание получить благородную профессию - стать врачом и непременно помогать людям. Его мечта осуществилась. Окончив мединститут, Борис Григорьевич более 40 лет проработал главным хирургом Курской области и спас не одну жизнь.
Молодое поколение не должно забывать героев тех страшных лет. В целях сохранения исторической памяти общероссийский народный фронт запустил проект «Имя героя-школе».
Наталья Ковтонюк, директор МБОУ "СОШ № 42", сопредседатель регионального штаба ОНФ: «Этот проект призван через присвоение российским школам имён выдающихся соотечественников адресовать ребятам посыл к более глубокому изучению истории и культуры нашей страны. У нас в области уже пять школ присоединилось к проекту, и школы носят имена славных воинов и партизан».
Как сообщает телеканал "ТАКТ", ученики и коллектив средней школы №42 Курска предложили присвоить образовательному учреждению имя Бориса Шуклина. В администрации города инициативу полностью поддержали.
Борис Шуклин: «Большое спасибо всем! Даже не знаю, в какой угол кланяться! Кто мог подумать, что на закате жизни будет такая высокая оценка. Буду стараться по силе возможностей бывать и в школе, и с учениками продолжать встречаться».
В ответ учащиеся выразили герою слова благодарности и подготовили мини-концерт. Также в торжественной обстановке ветерана поздравил мэр города Виктор Карамышев.
Виктор Карамышев: «Спасибо вам огромное за весь ваш жизненный путь! Ваш героизм проявляется и теперь, когда, казалось бы, три года осталось до ста.. А вы собираетесь и идёте к ребятам в школу, потому что им нужно передать правду о той великой войне».
В знак признательности Борису Григорьевичу за мирное небо ребята устроили флешмоб и выпустили несколько десятков воздушных шаров.