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Школе №42 Курска присвоили имя героя-фронтовика Бориса Шуклина

Борис Шуклин попал на фронт в самый разгар войны – в 43-ем. В составе 322-й Краснознамённой стрелковой дивизии успел повоевать на Украине, в Польше, Словакии, освобождал узников Освенцима
Школе №42 Курска присвоили имя героя-фронтовика Бориса Шуклина

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Борис Шуклин попал на фронт в самый разгар войны – в 43-ем. В составе 322-й Краснознамённой стрелковой дивизии успел повоевать на Украине, в Польше, Словакии, освобождал узников Освенцима. А великий День Победы встретил под Прагой. Самые ожесточённые бои, по воспоминанию ветерана, проходили на Курской дуге. Настоящий подвиг совершали пехотинцы, признаётся фронтовик. Им приходилось труднее остальных - всю войну они провели в полях, в землянках.

Борис Шуклин, участник Великой Отечественной войны: «И зимовали, и дневали, и месяцы проводили, и годы. И как будто даже привыкли. Когда накроешься в блиндаже плащ-палаткой, кажется, что даже жарко делается».

Ужасы войны и долгие дни в санчасти укрепили в нём желание получить благородную профессию - стать врачом и непременно помогать людям. Его мечта осуществилась. Окончив мединститут, Борис Григорьевич более 40 лет проработал главным хирургом Курской области и спас не одну жизнь.

Молодое поколение не должно забывать героев тех страшных лет. В целях сохранения исторической памяти общероссийский народный фронт запустил проект «Имя героя-школе».

Наталья Ковтонюк, директор МБОУ "СОШ № 42", сопредседатель регионального штаба ОНФ: «Этот проект призван через присвоение российским школам имён выдающихся соотечественников адресовать ребятам посыл к более глубокому изучению истории и культуры нашей страны. У нас в области уже пять школ присоединилось к проекту, и школы носят имена славных воинов и партизан».

Как сообщает телеканал "ТАКТ", ученики и коллектив средней школы №42 Курска предложили присвоить образовательному учреждению имя Бориса Шуклина. В администрации города инициативу полностью поддержали.

Борис Шуклин: «Большое спасибо всем! Даже не знаю, в какой угол кланяться! Кто мог подумать, что на закате жизни будет такая высокая оценка. Буду стараться по силе возможностей бывать и в школе, и с учениками продолжать встречаться».

В ответ учащиеся выразили герою слова благодарности и подготовили мини-концерт. Также в торжественной обстановке ветерана поздравил мэр города Виктор Карамышев.

Виктор Карамышев: «Спасибо вам огромное за весь ваш жизненный путь! Ваш героизм проявляется и теперь, когда, казалось бы, три года осталось до ста.. А вы собираетесь и идёте к ребятам в школу, потому что им нужно передать правду о той великой войне».

В знак признательности Борису Григорьевичу за мирное небо ребята устроили флешмоб и выпустили несколько десятков воздушных шаров.

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