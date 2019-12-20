  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

На выходных курских водителей проверят на трезвость

Рейды пройдут в Курске и в районах области
На выходных курских водителей проверят на трезвость

Читайте также

В предстоящие выходные сотрудники ГИБДД проверят водителей на трезвость. Рейды пройдут в Курске и в районах области. 
Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет. 

За повторную поездку в нетрезвом состоянии наступает уголовная ответственность. Курян призывают сообщать о неадекватных водителях по телефону 02, с мобильного - 102; телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В декабре на курских дорогах появилось 29 комплексов фотовидеофиксации

В Курске открылись ёлочные базары

Заместитель губернатора Максим Бесхмельницын покинул свой пост

ТЮЗ приглашает маленьких курян посмотреть сказку "Новогодняя путаница"

На выходных в Курской области ожидаются дожди и туманы

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске