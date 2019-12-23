Школы Курской области получили 26 новый автобусов

Они будут возить детей не только в школу, но и на экскурсии и соревнования

Сегодня на Красной площади губернатор вручил представителям муниципальных образований ключи от новых школьных автобусов. Проект реализуется в соответствии с Майским указом Президента, нацпроектом «Образование». На приобретение этих автобусов Курская область получила дополнительное финансирование из Федерального бюджета.В прошлом году было поставлено 16 автобусов, в этом уже 26. После Нового года, автобусы получат регистрационные номера и выдут на маршрут.Автобусы отправятся в 21 район курской области - Курский, Курчатовский, Железногорский, Октябрьский, Медвенский, Льговский, Обоянский, Рыльский, Щигровский, Фатежский, Беловский, Горшеченский, Большесолдатский, Дмитриевский, Мантуровский, Пристенский, Советский, Солнцевский, Тимский, Хомутовский и Черемисиновский.Модели подбирали, исходя из дорожных условий тех районов, куда они поступят, чтобы они были удобны ученикам, отметил Роман Старовойт.Также, по словам главы региона, от педагогов и родителей поступило много обращений: можно ли возить детей в музеи, на экскурсии и на спортивные соревнования именно на школьных автобусах."Мы с коллегами из ГИБДД, из органов прокуратуры после нескольких совещаний приняли решения: можно использовать эти автобусы для перевозки детей не только из школы и обратно, но и на соревнования, экскурсии, если поездка не займёт более одного дня", – пояснил губернатор.Роман Старовойт подчеркнул, обновление парка школьных автобусов продолжится — это предусмотрено Майским указом Президента и национальным проектом «Образование».