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Школы Курской области получили 26 новый автобусов

Они будут возить детей не только в школу, но и на экскурсии и соревнования
Школы Курской области получили 26 новый автобусов

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Сегодня на Красной площади губернатор вручил представителям муниципальных образований ключи от новых школьных автобусов. Проект реализуется в соответствии с Майским указом Президента, нацпроектом «Образование». На приобретение этих автобусов Курская область получила дополнительное финансирование из Федерального бюджета. 

В прошлом году было поставлено 16 автобусов, в этом уже 26. После Нового года, автобусы получат регистрационные номера и выдут на маршрут.

Автобусы отправятся в 21 район курской области - Курский, Курчатовский, Железногорский, Октябрьский, Медвенский,  Льговский, Обоянский, Рыльский, Щигровский, Фатежский, Беловский, Горшеченский, Большесолдатский, Дмитриевский, Мантуровский, Пристенский, Советский, Солнцевский, Тимский, Хомутовский и Черемисиновский.

Модели подбирали, исходя из дорожных условий тех районов, куда они поступят, чтобы они были удобны ученикам, отметил Роман Старовойт. 

Также, по словам главы региона, от педагогов и родителей поступило много обращений: можно ли возить детей в музеи, на экскурсии и на спортивные соревнования именно на школьных автобусах.

"Мы с коллегами из ГИБДД, из органов прокуратуры после нескольких совещаний приняли решения: можно использовать эти автобусы для перевозки детей не только из школы и обратно, но и на соревнования, экскурсии, если поездка не займёт более одного дня", – пояснил губернатор.

Роман Старовойт подчеркнул, обновление парка школьных автобусов продолжится — это предусмотрено Майским указом Президента и национальным проектом «Образование».


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