Курянам напомнили об ответственности за срубленные ёлки
За два и более срубленных хвойных дерева можно лишиться свободы
В декабре сотрудники курского комитета экологической безопасности и природопользования совместно с полицейскими проводят регулярные рейды по охране хвойных насаждений городских лесов от незаконных рубок. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности.
В мэрии напомнили, что за одно незаконно срубленное хвойное дерево грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Кроме того, нарушитель обязан возместить вред, причинённый лесу, который обычно составляет порядка 3 тысяч рублей. При незаконной рубке двух и более хвойных деревьев нарушителям лесного законодательства грозит уже уголовная ответственность.