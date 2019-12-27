Курянам напомнили об ответственности за срубленные ёлки

За два и более срубленных хвойных дерева можно лишиться свободы

С приближением новогодних праздников у многих появляется желание украсить дом хвойной красавицей. Некоторые, не задумываясь, берут топор и идут в лес, чтобы срубить молодую ёлочку, тем самым совершая противоправное действие.В декабре сотрудники курского комитета экологической безопасности и природопользования совместно с полицейскими проводят регулярные рейды по охране хвойных насаждений городских лесов от незаконных рубок. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности.В мэрии напомнили, что за одно незаконно срубленное хвойное дерево грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Кроме того, нарушитель обязан возместить вред, причинённый лесу, который обычно составляет порядка 3 тысяч рублей. При незаконной рубке двух и более хвойных деревьев нарушителям лесного законодательства грозит уже уголовная ответственность.