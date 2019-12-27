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Иркутянин украл у курянки сумку с драгоценностями

Женщина увлеклась выбором товара, что упустила из виду свои вещи

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Посетительница торгового центра в Курске увлеклась выбором товара, что упустила из виду свои вещи. Нескольких минут хватило случайному гостю павильона, чтобы забрать с прилавка оставленную сумку. В сумке вместе с документами и небольшой суммой злоумышленник обнаружил ювелирные украшения, которые, как выяснилось, курянка в этот день взяла, чтобы отдать в ремонт.

Прибывшие на вызов полицейские, осмотрели прилегающую территорию и на соседней улице заметили подозрительного мужчину с женской сумкой в руках. Он попытался скрыться, но его задержали. 

Вором оказался 29-летний житель Иркутской области. Он приехал в Курск к девушке, с которой познакомился в соцсетях, но поиски работы всё время откладывал. Заработать решил кражей. 

Для проверки ему предложили пройти медицинское исследование на состояние опьянения, от которого он отказался. За это молодому человеку назначили административный арест.  По факту хищения проводится доследственная проверка. Изъятые вещи уже вернули владелице.

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