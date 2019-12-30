Рост рынка стриминговых сервисов в России
Донат – это добровольное пожертвование, которое зритель отправляет игроку, ведущему прямую трансляцию игрового процесса (стрим).
Рынок вырос на 13-17% только в декабре 2019 года, а две предпраздничные недели показывают рост в 15%. По мнению экспертов, рост рынка донатов только продолжится и составит в следующем году 10-12%. На эту тенденцию могут повлиять несколько внешних факторов, среди которых общая социально-экономическая обстановка в стране, в случае снижения покупательной способности населения просядет и рынок донатов, снизится их качество и количество. Так же отраслевые проблемы могут оказать существенное влияние, такие как недавний конфликт Rambler и Twitch, поисковика и крупнейшего американского стримингового сервиса. К счастью, ситуация разрешилась благополучно.
Напомним, что донат – это добровольное пожертвование, которое зритель отправляет игроку, ведущему прямую трансляцию игрового процесса (стрим). Размер и наличие самого пожертвования никак не регламентируется обеими сторонами. Смотреть трансляцию можно и совершенно бесплатно. Но зрителей подкупает возможность общения с ведущими игроками, поэтому никто не против донатов. Средний размер пожертвования в России посредствам стриминговых сервисов, равняется 350 рублям. Только 30% аудитории совершают пожертвования, превышающие данную сумма, основная часть пожертвований не превышает 100-150 рублей. Аудитория стриминговых сервисов самая разнообразная, но самыми платежеспособными являются мужчины в возрасте 25-35 лет. Сами стримеры так же сильно отличаются друг от друга. Некоторые стримят часто, довольствуясь десятком донатов в 100-200 рублей. Есть те, кто стримят крайне редко и могут собрать пожертвований на сотни тысяч рублей. Методы привлечения аудитории так же рознятся. Кто-то стремится выехать на эпатаже, а кто-то на игровом мастерстве.
Остро в индустрии стоит вопрос налогообложения. Ведь донат это добровольное пожертвование, которое не подлежит налогообложению. Но есть стримеры, которые зарабатывают сотни тысяч рублей и стриминг для них это единственный источник дохода. Таких игроков уместно уже рассматривать как самозанятых граждан или ИП, со всеми вытекающими последствиями.
По информации - https://lenta.ru/articles/2019/12/31/donat/