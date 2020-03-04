Куряне пожаловались губернатору на график движения маршруток

Сегодня Роман Старовойт проверил работу общественного транспорта

Сегодня Роман Старовойт прокатился на коммерческих автобусах до микрорайона Волокно и обратно в центр Курска. Губернатор проверил работу общественного транспорта и пообщался с пассажирами.С оплатой банковской картой в обоих случаях проблем не возникло. При этом большинство курян рассказали главе региона, что всё же предпочитают наличный расчёт.А вот на работу маршрутной сети пассажиры Роману Старовойту пожаловались. Горожане недовольны тем, что после 8 вечера уехать на общественном транспорте сложно, автобусы ходят нерегулярно. Особенно не хватает льготных маршрутов. Претензии были и к техническому состоянию коммерческих ПАЗов.Позднее организацию транспортного обслуживания населения подробно обсудили на совещании в Доме Советов.Для дальнейшего развития муниципального транспорта планируется объединить «КПАТП-1», «ПАТП Курска» и «Курскэлектротранс» в одну компанию. Единый перевозчик будет предоставлять курянам более качественный сервис.«То, что сейчас 70% перевозок осуществляется коммерческим транспортом – неправильно», - отметил губернатор. Он подчеркнул, что в первую очередь нужно уделять внимание государственному муниципальному транспорту.Что касается повышения стоимости проезда в маршрутках, как отметил замглавы Курска Василий Волобуев, представителям объединений частных перевозчиков предложили не повышать тарифы до завершения разработки чёткой концепции развития пассажирского транспорта.Кроме того, Роман Старовойт сделал акцент на сохранении трамвайных маршрутов до разработки схемы движения общественного транспорта. Для того, чтобы сохранить и привести в порядок эту инфраструктуру, прибегнут к государственно-частному партнёрству и помощи федерального центра.