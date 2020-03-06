CarsWeek.ru представляет ТОП-5 лучших автомобилей для девушек водителей

CarsWeek.ru искренне поздравляет всех прекрасных дам с праздником и представляет вашему вниманию пятерку лучших автомобилей для представительниц прекрасной половины человечества.Редакция портала
1. Fiat 500
Эффектный, стильный и женственный автомобиль от крупнейшего итальянского авто производителя придется по вкусу ценительницам изысканной европейской классики. Простой и надежный автомобиль сможет приятно удивить современной электронной начинкой и возможностью выбрать при заказе один из 13 доступных вариантов салона. Доступен авто только по специальному заказу у дилера. Срок ожидания составит от одного месяца. Цена на Fiat 500 стартует с отметки в 1 090 000 рублей.
2. Mazda 3
Отличная управляемость и современный салон прекрасно дополняют агрессивный, но благородный экстерьер обновленной культовой японки. Прекрасные и целеустремленные девушки найдут в данном автомобиле отражение своего внутреннего «я». Машина доступна в кузове хэтчбек и седан. Цена на Хэтчбек объявлена от 1 490 000 рублей, за отдельный багажный отсек сзади придется заплатить от 1 570 000 рублей. Японский полуторолитровый атмосферный мотор будет прекрасно разгонять обе версии машины, благодаря моменту в 153 Н/м.
3. MINI
Реинкарнация британской автомобильной классики получилась более чем успешной. В современных MINI не осталось и следа аскетичности послевоенных лет. На сегодняшний день производитель выпускает автомобили богато оснащенные электроникой, отделанные дорогими материалами в салоне и имеющие целую гамму модификаций и моделей.
Автомобиль покорит сердце девушек, предпочитающих инновационные и стильные решения. Возможная кастомизация каждой машины так же не оставит шанса фантазии будущей владелицы на лень.
Цена на автомобиль начинается с отметки в 1 510 000 рублей.
4. Toyota C-HR
Coupe-High Rider именно так расшифровывается название японской новинки. Автомобиль обладает стремительным дизайном, который подчеркивает замаскированная задняя дверь. Повышенный дорожный просвет новинки провоцирует к проведению большего времени на природе. Для девушек, умеющих ценить красоту загородных пейзажей, не забывая при этом про стиль и моду, данная новинка подойдет просто идеально.
Стоимость CH-R с автоматом, полным приводом, 1,2 или двухлитровым мотором начинается от 1 828 000 рублей.
5. BMW X1
Статус и успешность владелицы выгодно подчеркнет баварский породистый скакун, точнее целых 228 скакунов, готовых в любой момент умчать свою хозяйку. Компактный снаружи и просторный внутри полноприводный кроссовер продается по цене от 1 997 000 рублей.
Вывод
Современные производители активно стараются уйти от определения мужской или женский автомобиль, чтобы не делить целевую аудиторию на два лагеря. Тем не менее, некоторые модели отлично подходят для девушек по многим параметрам. Мы постарались выбрать лучшие автомобили из не самых дорогих экземпляров.
Ранее мы также составили рейтинг ТОП-5 самых дешевых иномарок на российском рынке в начале весны 2020.
CarsWeek.ru представляет ТОП-5 лучших автомобилей для девушек водителей
Стоимость CH-R с автоматом, полным приводом, 1,2 или двухлитровым мотором начинается от 1 828 000 рублей.