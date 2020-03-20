terrnews.com.Сосногорская швейная фабрика, которая находится в республике Коми, начинает производство специальных защитных комплектов. Они будут предназначены для докторов, а также для работников, которые занимаются дезинфекцией мест, где вероятно большое скопление людей, об этом еще в среду заявил директор фабрики Дмитрий Кологривый, пишет
«Это ключевые средства инфекционной защиты, в нашем случае, от коронавируса. Нами уже запущено более 10 тысяч комплектов. В наших планах до 10 апреля запустить еще 20 тысяч», - уточнил Кологривый.
Также он уточнил, что объем производства масок около 30 тысяч единиц, в приоритете при их доставке будут учреждения республики Коми.
«После предполагается, что Министерство торговли поставит следующие ориентиры, куда, в первую очередь, будут доставляться защитные комплекты. Я заверяю всех, что продукция выйдет в больших объемах, начиная с 1 апреля», - обещает директор предприятия.
Кроме этого, он подчеркнул, что запуск такого производства требует закупки нового оборудования. На сегодняшний день фабрикой уже заключен договор поставки оборудования. С помощью новой техники объемы продукции увеличатся в 2 -2,5 раза, как минимум.
«В данную секунду идет процесс сертификации оборудования», - добавил директор.
Информация на официальном сайте Сосногорской швейной фабрике сообщает нам о том, что предприятие специализируется на изготовлении рабочей одежды на заказ для работников народного хозяйства.
Информация, которую опубликовала пресс-служба Сергея Гапликова – главы Коми такова: на днях глава регион на внеочередном заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекции дал задание правительству республики по поводу сотрудничества с частными предприятиями для изготовления достаточного количества защитных масок.
В Республике Коми начинается изготовление защитных масок и костюмов
В данную секунду идет процесс сертификации оборудования.