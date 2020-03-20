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Лента новостей / В России

В Республике Коми начинается изготовление защитных масок и костюмов

В данную секунду идет процесс сертификации оборудования.

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Сосногорская швейная фабрика, которая находится в республике Коми, начинает производство специальных защитных комплектов. Они будут предназначены для докторов, а также для работников, которые занимаются дезинфекцией мест, где вероятно большое скопление людей, об этом еще в среду заявил директор фабрики Дмитрий Кологривый, пишет terrnews.com.

«Это ключевые средства инфекционной защиты, в нашем случае, от коронавируса. Нами уже запущено более 10 тысяч комплектов. В наших планах до 10 апреля запустить еще 20 тысяч», - уточнил Кологривый.

Также он уточнил, что объем производства масок около 30 тысяч единиц, в приоритете при их доставке будут учреждения республики Коми.
«После предполагается, что Министерство торговли поставит следующие ориентиры, куда, в первую очередь, будут доставляться защитные комплекты. Я заверяю всех, что продукция выйдет в больших объемах, начиная с 1 апреля», - обещает директор предприятия.

Кроме этого, он подчеркнул, что запуск такого производства требует закупки нового оборудования. На сегодняшний день фабрикой уже заключен договор поставки оборудования. С помощью новой техники объемы продукции увеличатся в 2 -2,5 раза, как минимум.

«В данную секунду идет процесс сертификации оборудования», - добавил директор.

Информация на официальном сайте Сосногорской швейной фабрике сообщает нам  о том, что предприятие специализируется на изготовлении рабочей одежды на заказ для работников народного хозяйства.

Информация, которую опубликовала пресс-служба Сергея Гапликова – главы Коми такова: на днях глава регион на внеочередном заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекции дал задание правительству республики по поводу сотрудничества с частными предприятиями для изготовления достаточного количества защитных масок.
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