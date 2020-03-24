В курском комитете здравоохранения работает горячая линия по вопросам оформления электронных больничных
Также работают горячие линии в региональном управлении Роспотребнадзора и больнице имени Семашко
Узнать всё о коронавирусе и мерах профилактики можно по телефонам регионального управления Роспотребнадзора 8 (4712) -58-71-86 с понедельника по пятницу с 9 утра до 6 вечера, перерыв - с 13 до 13:45.
Также горячие линии работают в областной клинической инфекционной больнице имени Семашко 8-920-727-06-89 (круглосуточно) и в региональном комитете здравоохранения 8 (4712) -70-05-68 с понедельника по пятницу с 9 утра до 7 вечера.