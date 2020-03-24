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Лента новостей / В регионе

В курском комитете здравоохранения работает горячая линия по вопросам оформления электронных больничных

Также работают горячие линии в региональном управлении Роспотребнадзора и больнице имени Семашко
В курском комитете здравоохранения работает горячая линия по вопросам оформления электронных больничных

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В комитете здравоохранения Курской области открыта горячая линия по вопросам дистанционной выдачи и оформления электронных листков нетрудоспособности. Куряне могут задать свои вопросы по телефону 8 (4712) -51-04-70 с понедельника по пятницу с 8 утра до 7 вечера. В субботу и воскресенье горячая линия будет работать с 9 до 16 часов.

Узнать всё о коронавирусе и мерах профилактики можно по телефонам регионального управления Роспотребнадзора 8 (4712) -58-71-86 с понедельника по пятницу с 9 утра до 6 вечера, перерыв - с 13 до 13:45. 

Также горячие линии работают в областной клинической инфекционной больнице имени Семашко 8-920-727-06-89 (круглосуточно) и в региональном комитете здравоохранения 8 (4712) -70-05-68 с понедельника по пятницу с 9 утра до 7 вечера.
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