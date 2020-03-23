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Два лже-ремонтника похитили у курян почти 400 тысяч рублей

Аферистам удалось обмануть 15 курян
Два лже-ремонтника похитили у курян почти 400 тысяч рублей

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В Курске осудили двух лже-ремонтников, которые под видом выполнения строительных работ похищали деньги заказчиков.

Летом 2016 года мужчины решили обогатиться. Для этого они разместили в интернете объявления о выполнении отделочных, сантехнических и ремонтных работ в квартирах и частных домах, но на самом деле выполнять такие работы не собирались. 

Получив заказ, аферисты выезжали на предполагаемый объект, осматривали помещения, производили замеры, составляли договор. В договоре они указывали сжатые сроки выполнения работ и стоимость, которая была значительно ниже, чем у других подрядчиков. От заказчиков они получали предоплату якобы для приобретения материалов и после этого скрывались.

В результате с августа 2016 года по январь 2017-го им удалось похитить деньги 15 курян на общую сумму 370 тысяч рублей.

Ленинский райсуд назначено одному из мошенников наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его подельнику предстоит отбыть 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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