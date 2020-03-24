В Курске с крупной партией героина задержаны двое жителей одной из стран СНГ

Подозреваемых задержали с поличным

В Курске полицейские задержали 29-летнего мужчину и его 37-летнюю сожительницу, подозреваемых в сбыте крупной партии героина. Задержанные - уроженцы одной из среднеазиатских стран СНГ.В Курск они приехали специально для распространения наркотиков. Проживали в съёмной квартире, где фасовали запрещённые вещества по разовым дозам. Тайники-закладки делали по ночам в частных секторах города.Подозреваемых задержали с поличным. У них изъяли готовый к распространению героин. На арендуемой квартире обнаружили приспособления для расфасовки наркотиков, а также нерасфасованные запрещённые вещества. В дальнейшем все сделанные ими меньше, чем за неделю тайники-закладки также изъяли.Общий объём изъятых наркотиков составил около 100 граммов, что является крупным ущербом, пояснили в региональном УМВД. При задержании иностранцы отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Изъятые наркотики направлены на экспертизу.Сейчас подозреваемые арестованы и до окончания следствия будут находиться в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело, им грозит до 20 лет лишения свободы.