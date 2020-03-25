В Курской области снижается смертность от туберкулёза
В Курской области с ростом заболеваемости борются довольно успешно
В Курской области с ростом заболеваемости борются довольно успешно, отмечают специалисты. Эпидемиологическая ситуация по туберкулёзу постепенно улучшается, что находит отражение в ряде показателей, сообщает телеканал «ТАКТ».
Наталья Рачина, главный врач ОБУЗ "Областной клинический противотуберкулёзный диспансер": «Если говорить о статистике, за последние пять лет мы очень значительно снизили и смертность, и распространённость, и заболеваемость. То есть, начиная с 2015 года, в два раза снизилось. Было 1200 на учёте, сейчас около 600. Заболеваемость снизилась на 25%, смертность снизилась практически тоже больше чем в 2 раза».
Среди первоочередных задач, обозначенных Роспотребнадзором в данном направлении, является максимальный охват населения Курской области массовыми методами ранней диагностики.
Елена Борисова, начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора: «Показатель заболеваемости составил 30,52 – на 100 тыс. населения, что на 6,4% ниже показателя прошлого года и на 20,9% ниже показателя по РФ».
Вместе с тем, для Курской области, как и для всей России, туберкулёз остается серьёзной и требующей пристального внимания проблемой.
Наталья Рачина: « Умерло от туберкулёза в 2019 году 47 человек. Заболело туберкулёзом лёгких чуть больше 200 человек. В категории дети и подростки заболело 9 человек».
Одной из эффективных мер в борьбе с туберкулёзом является профилактика. Чтобы не запускать болезнь и вовремя её обнаружить, врачи советуют регулярно делать флюорографию, а детям – прививку. В нашем регионе передвижные флюорографы работают на постоянной основе не только в Курске, но и в отдалённых районах.
Наталья Рачина: «Из всех выявленных больных туберкулёзом в области, 25% мы выявили благодаря нашим передвижным флюорографам».
Однако даже если нет никаких признаков заболевания, посещать кабинет флюорографии рекомендуют раз в год. А вот насторожиться следует, когда появляются характерные симптомы: повышенная утомляемость, кашель, невысокая температура. Это первые признаки. Возможен кашель с мокротой и с прожилками крови – это уже серьёзные признаки заболевания.
Новая коронавирусная инфекция внесла коррективы и в работу передвижных флюорографов. С 23 марта осмотры в них отменяются на неопределённый срок.