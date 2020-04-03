В Курской области наступил сезон активности клещей

Тем, кто решил уехать и на время карантина заняться садовыми работами, бдительность также терять не стоит

В этом году в Курской области эти опасные насекомые начали просыпаться на месяц с лишним раньше положенного. Первые клещи появились уже в начале марта, сообщает телеканал « ТАКТ ».





Сегодня, когда вся страна борется с распространением коронавируса, россиянам рекомендовано оставаться дома, либо изолироваться на дачах. Тем, кто решил уехать и на время карантина заняться садовыми работами, бдительность также терять не стоит. Голодные насекомые, вышедшие из спячки, поджидают и там. При этом, нужно помнить - клещи опасны для домашних животных. С наступлением тёплого сезона многие владельцы четвероногих вынуждены обращаться за помощью к ветеринарам. А для собак клещи гораздо опаснее, чем для кошек.





Пётр Сапунов, врач-ветеринар: «Клещ просто кровью напивается, отваливается и именно пироплазмозом кошки не болеют. А для собак опасно заболевание тем, что пироплазма, которая содержится в слюнных железах клеща, попадая в эритроциты, клетки крови, начинают их разрушать. Соответственно, выделяя токсины, они действуют на печень губительно, плюс как осложнение может развиваться почечная недостаточность».





Защититься на 100% не получается и человеку. Специалисты с началом активности клещей советуют жителям пользоваться специальными спреями и носить их с собой. Тем не менее, к медикам ежегодно обращаются сотни человек. А опасное заболевание, которое может передаваться через укус клеща– боррелиоз, или болезнь Лайма – может проявиться только спустя несколько недель.





Наталья Болдырева, врач-инфекционист: «Начинается с того, что эта эритема, гиперемия вокруг укуса, она расползается, расползается. Затем, когда уже бореллии попадают в кровь дальше, они перемещаются по всему организму. Кровью переносятся и в суставы, и в сердечно-сосудистое поражается, и нервная система может поразиться».





Поэтому очень важно после каждого похода в лес или во время пребывания на даче проводить самоосмотры для обнаружения клещей каждые 15–20 минут.





Елена Борисова, начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора: «Его нужно по возможности сохранить и доставить для исследования в лабораторию».





Если насекомое обнаружено, его нужно сдать для исследования на наличие возбудителей в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области.