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В Курске поймали вора-карманника

Он промышлял в общественном транспорте

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В Курске поймали вора-карманника. 40-летний рецидивист специализировался именно на этом виде краж. От его действий пострадала 45-летняя курянка во время поездки в маршрутке. Злоумышленник вытащил из сумки женщины кошелёк, в котором была крупная сумма в рублях и иностранной валюте. 

Полицейским удалось задержать вора. Деньги он успел потратить,  но на допросе рассказал, где выбросил похищенный кошелёк. Его изъяли, в качестве вещественного доказательства. За карманную кражу мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
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