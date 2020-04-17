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Работающим пенсионерам продлят больничные дистанционно

Никаких документов для этого предоставлять не потребуется

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С 6 апреля работающим пенсионерам оформили больничный лист до 19 апреля. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации его продлят до конца месяца. Бюллетень оформят дистанционно. Никаких документов для этого предоставлять не потребуется. 
 
Отмечается, что электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение 7 календарных дней со дня оформления. 
 
В соцстрахе пояснили: расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более 8 лет - в размере 100%. Для расчета берется заработок за два года, но при это сумма не может превышать 69961,65 рубля. 

Все интересующие вопросы можно задать по телефону горячей линии ФСС: 8-800-302-75-49.
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