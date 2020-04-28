В Курске повысили плату за содержание жилья

Жители многоквартирных домов Курска получили в апреле квитанции с увеличенным размером оплаты.

В конце марта многие управляющие компании Курска разослали жильцам многоквартирных домов уведомления, в которых говорилось, что плата за ремонт и содержание жилья не поднималась 6 лет, за это время значительно выросли цены на товары необходимые для обслуживания, а так же добавились дополнительные услуги по содержанию жилья. В связи с этим Управляющая компания сообщала, что 01.04.2020 года решение Курского городского Собрания от 25.11.2014 утрачивает свою силу и будет действовать новое решение от 18.02.02 г № 177-6-ОС «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения», в соответствии с которым для домов до 5-ти этажей установлен размер платы 12,19 руб./кв.м, свыше 5 этажей 15,62 руб./кв.м.В апреле часть жителей многоквартирных домов уже получила квитанции за содержание жилого помещения по новым тарифам. В социальных сетях Курска сегодня обсуждался вопрос о правомерности такого повышения цен. На официальном сайте КГС прокомментировали данный вопрос и уточнили, что собственники жилых помещений, не отнесенных к государственному или муниципальному жилищному фонду, сами устанавливают размер платы за содержание жилого помещения в МКД на общем собрании. Если собрание проведено не было, то именно в таком случае вступают в силу новые тарифы.