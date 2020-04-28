В Курске повысили плату за содержание жилья
Жители многоквартирных домов Курска получили в апреле квитанции с увеличенным размером оплаты.
В апреле часть жителей многоквартирных домов уже получила квитанции за содержание жилого помещения по новым тарифам. В социальных сетях Курска сегодня обсуждался вопрос о правомерности такого повышения цен. На официальном сайте КГС прокомментировали данный вопрос и уточнили, что собственники жилых помещений, не отнесенных к государственному или муниципальному жилищному фонду, сами устанавливают размер платы за содержание жилого помещения в МКД на общем собрании. Если собрание проведено не было, то именно в таком случае вступают в силу новые тарифы.