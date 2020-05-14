В Курском парке на месте старого тира поставят качели

К реализации проекта приступят уже в этом году

В парке Дзержинского снесли старый стрелковый комплекс, в который входили тир и оружейный магазин. Ход работ проверил мэр Курска. По словам Виктора Карамышева, восстановить старый тир и магазин было невозможно. Градоначальник отметил, что из городской казаны на снос аварийных зданий не потратили ни рубля.





На освободившейся территории обустроят зону отдыха - установят перголы с качелями, сделают места для игры в шахматы и многое другое.





Сейчас разрабатывается проект благоустройства. К его реализации планируют приступить уже в этом году, несмотря на финансовые трудности.