В лобовом столкновении двух «девяток» под Курском погиб водитель

Авария произошла на автодороге "Обоянь- Суджа- Белая"

Вечером 14 мая, примерно в половину десятого, на 6 километре автодороги "Обоянь- Суджа- Белая" Беловского района произошла авария со смертельным исходом.





Как сообщили в ГИБДД, 37-летний водитель "ВАЗа-21093", двигаясь со стороны села Белица в сторону слободы Белой выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным "ВАЗом" такой модели. Там за рулём была 19-летняя девушка.





Водитель первой «девятки» погиб на месте ДТП. Получили травмы различной степени тяжести также пассажиры: мужчина и женщина 36-ти лет. Также пострадала девушка-водитель второго ВАЗа.