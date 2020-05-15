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Лента новостей / Происшествия

В лобовом столкновении двух «девяток» под Курском погиб водитель

Авария произошла на автодороге "Обоянь- Суджа- Белая"

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Вечером 14 мая, примерно в половину десятого, на 6 километре автодороги "Обоянь- Суджа- Белая" Беловского района произошла авария со смертельным исходом. 

Как сообщили в ГИБДД, 37-летний водитель "ВАЗа-21093", двигаясь со стороны села Белица в сторону слободы Белой выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным "ВАЗом" такой модели. Там за рулём была 19-летняя  девушка. 

Водитель первой «девятки» погиб на месте ДТП. Получили травмы различной степени тяжести также пассажиры:  мужчина и женщина 36-ти лет. Также пострадала девушка-водитель второго ВАЗа.
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