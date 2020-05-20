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Лента новостей / Происшествия

В Курске пьяный водитель на «Волге» устроил тройное ДТП

Авария произошла на улице Сумской

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19 мая в седьмом часу вечера в Курске произошла авария с участием трёх машин. Виновник этого ДТП оказался пьяным. 

Как рассказали в ГИБДД, 64-летний водитель на автомобиле «Газ-3110» ехал со стороны улицы Энгельса в направлении проспекта Клыкова и напротив дома 9 по улице Сумской он столкнулся со встречным автомобилем «Шевроле Нива», за рулём которого был 43-летний водитель. После этого водитель «Волги» столкнулся с ещё одной «Нивой», под управлением своего ровесника. 

В результате пострадал сам виновник происшествия.



ФОТО - АВТОКАДР_46
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