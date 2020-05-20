В Курске пьяный водитель на «Волге» устроил тройное ДТП

Авария произошла на улице Сумской

19 мая в седьмом часу вечера в Курске произошла авария с участием трёх машин. Виновник этого ДТП оказался пьяным.





Как рассказали в ГИБДД, 64-летний водитель на автомобиле «Газ-3110» ехал со стороны улицы Энгельса в направлении проспекта Клыкова и напротив дома 9 по улице Сумской он столкнулся со встречным автомобилем «Шевроле Нива», за рулём которого был 43-летний водитель. После этого водитель «Волги» столкнулся с ещё одной «Нивой», под управлением своего ровесника.





В результате пострадал сам виновник происшествия.