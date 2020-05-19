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Лента новостей / Происшествия

В Курске в столкновении «Нивы» и «Бида» пострадала 7-летняя девочка

Авария произошла на улице Резиновая

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18 мая в Курске в ДТП пострадал ребёнок. Авария произошла примерно в 8 вечера на улице Резиновая, напротив д. 7. 

Как сообщили в ГИБДД, 18-летний водитель автомобиля «Бид», двигаясь со стороны улицы Черняховского по улице Белгородская в направлении улицы Резиновая, столкнулся с «Нивой Шевроле», за рулём которой был 35-летний автомобилист, который двигался по улице Резиновая со стороны улицы Харьковская в направлении улицы Краснополянская. В результате столкновения травмы получила пассажирка «Нивы» - 7-летняя девочка.



ФОТО - АВТОКАДР_46 
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