Он хотел угнать и машину, но не смог её завести

26-летний курянин украл кошелек из припаркованного Форда. Ночью парень заметил оставленное на панели портмоне и понадеялся, что сможет не только похитить вещи, но и угнать машину. Однако, завести авто ему не удалось. Тогда курянин скрылся, забрав кошелек с деньгами и документами, без которых хозяин машины не мог на законных основаниях садиться за руль.





Полицейские нашли похитителя. Им оказался ранее судимый курянин, судим он был, кстати, за аналогичное хищение. Деньги молодой человек успел потратить, а документы выбросил. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители помогут владельцу иномарки восстановить документы.