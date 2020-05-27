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На дорогах Курской области в ДТП погибли двое водителей

Аварии произошли в Курском и Курчатовском районах

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26 мая на дорогах Курской области произошли две аварии, в которых погибли два водителя. 

Одно ДТП случилось около 6 вечера на 3 км автодороги «Иванино – Николаевка» в Курчатовском районе. Там 30-летний водитель «ВАЗа-2114», двигаясь со стороны села Макаровка в сторону посёлка Иванино, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «КАВЗ-4238», под управлением 42-летнего шофёра. Водитель, легковушки скончался на месте, водителя автобуса госпитализировали.

Позднее, около 11 часов вечера на 541 км автодороги «М2-Крым» 33-летний автомобилист на «Форде Фокус», двигаясь со стороны Белгорода в сторону Москвы столкнулся с встречной фурой «Мерседес» с прицепом, за рулём которой был 45-летний  водитель. В результате водитель «Форда» скончался на месте происшествия.



ФОТО - АВТОКАДР_46
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