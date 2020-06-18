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Следственный комитет проводит проверку по факту смерти подростка на воде в Курском районе

Трое подростков, без сопровождения взрослых, на берегу реки играли в мяч

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Следственный комитет проводит проверку по факту смерти подростка на воде. Трагедия случилась накануне на реке Сейм, в районе улицы Речной на хуторе Зубков.

Как выяснили следователи, трое подростков, без сопровождения взрослых, на берегу реки играли в мяч. В какой-то момент мяч улетел в воду дальше обычного.  По словам очевидцев, двое ребят поплыли за ним, один из них, к сожалению, на берег выбраться не смог.

Как отмечают в региональном МЧС, погибший мальчик очень плохо плавал, а глубина в том районе реки достигает 4 метров с сильным подводным течением. Также в ведомстве подчеркивают, что место, где играли мальчики, является так называемым диким пляжем, там не дежурят спасатели и не проверено дно. Спасатели подчеркивают, что практически невозможно вернуть человека к жизни, если он находился под водой более 4-5 минут. 

Назначено проведение медицинской судебной экспертизы, пояснили в Следкоме. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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