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В Курске из горящей пятиэтажки эвакуировали больше 30 человек

Среди них 6-летняя девочка

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Сегодня на Магистральном проезде Курска загорелась квартира. Сообщение о ЧП поступило в «Службу спасения» около полудня. Спасатели были на месте уже через четыре минуты, а еще через шесть - пламя потушили. Горела комната квартиры на пятом этаже, хозяев в квартире не было. 

Огнеборцы вывели из помещений 8 человек, среди спасенных был и ребенок – 6-летняя девочка. На всех людей надевали самоспасатели, которые помогают защитить органы дыхания от угарного газа. Ещё 25 жильцов пятиэтажки, в том числе 8 детей, самостоятельно вышли на воздух. Никто из людей, к счастью, не пострадал, сообщили в МЧС.
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