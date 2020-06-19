В Курске из горящей пятиэтажки эвакуировали больше 30 человек

Среди них 6-летняя девочка

Сегодня на Магистральном проезде Курска загорелась квартира. Сообщение о ЧП поступило в «Службу спасения» около полудня. Спасатели были на месте уже через четыре минуты, а еще через шесть - пламя потушили. Горела комната квартиры на пятом этаже, хозяев в квартире не было.





Огнеборцы вывели из помещений 8 человек, среди спасенных был и ребенок – 6-летняя девочка. На всех людей надевали самоспасатели, которые помогают защитить органы дыхания от угарного газа. Ещё 25 жильцов пятиэтажки, в том числе 8 детей, самостоятельно вышли на воздух. Никто из людей, к счастью, не пострадал, сообщили в МЧС.