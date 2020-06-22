10 поступивших ранее аппаратов «Авента-М» все еще находятся на диагностике

В курские больницы поступили еще 32 новых аппарата ИВЛ. Сообщается, что 10 из них - все те же «Авента-М», из-за которых в мае произошли пожары в российских больницах, а 22 - выпущены другими предприятиями, в частности, китайским и российским. 10 поступивших ранее «Авент» все еще находятся на диагностике. Новая же партия, как утверждают в региональном комздраве, выпущена в мае этого года, аппараты введут в эксплуатацию после получения производителем разрешительных документов.Всего в Курскую область поступит 246 аппаратов ИВЛ, 30 из них – по договоренности с Минпромторгом.