  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В курские больницы поступили еще 32 новых аппарата ИВЛ

10 поступивших ранее аппаратов «Авента-М» все еще находятся на диагностике

Читайте также

В курские больницы поступили еще 32 новых аппарата ИВЛ. Сообщается, что 10 из них - все те же «Авента-М», из-за которых в мае произошли пожары в российских больницах, а 22 - выпущены другими предприятиями, в частности, китайским и российским. 10 поступивших ранее «Авент» все еще находятся на диагностике. Новая же партия, как утверждают в региональном комздраве, выпущена в мае этого года, аппараты введут в эксплуатацию после получения производителем разрешительных документов.

Всего в Курскую область поступит 246 аппаратов ИВЛ, 30 из них – по договоренности с Минпромторгом. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

На стройке Курской АЭС зафиксированы две вспышки коронавируса

В этом году районам Курской области выделят более 20 млн рублей на отлов бродячих собак

Курск. Водитель, сбивший велосипедиста на Сеймском мосту, был пьяным

Задержанного за госизмену курского подполковника арестовали на два месяца

Завтра в Курской области снова ожидаются грозы

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске