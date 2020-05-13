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Лента новостей / В регионе

В России отказались от аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Это связано со случившимися пожарами в российских больницах

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 В России решили пока отказаться от аппаратов ИВЛ «Авента-М» с Уральского приборостроительного завода
Об этом сегодня сообщили в Росздравнадзоре. Отмечается, что приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ, произведенных с 1 апреля 2020 года. 

Это те самые аппараты, из-за которых произошли пожары в двух больницах Москвы и Петербурга. Погибли шесть человек. 

Немногим ранее от использования этих аппаратов отказались в США. Штаты получили приборы из России в качестве гуманитарной помощи. 

Напомним, Курская область закупила партию таких же аппаратов с этого же завода, 10 из них уже поступили в 6-ю горбольницу. Накануне губернатор поручил проверить все используемые в регионе аппараты ИВЛ.
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