В России отказались от аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Это связано со случившимися пожарами в российских больницах

В России решили пока отказаться от а ппаратов ИВЛ «Авента-М» с Уральского приборостроительного завода .

Об этом сегодня сообщили в Росздравнадзоре. Отмечается, что приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ, произведенных с 1 апреля 2020 года.





Это те самые аппараты, из-за которых произошли пожары в двух больницах Москвы и Петербурга. Погибли шесть человек.

Немногим ранее от использования этих аппаратов отказались в США. Штаты получили приборы из России в качестве гуманитарной помощи.Напомним, Курская область закупила партию таких же аппаратов с этого же завода, 10 из них уже поступили в 6-ю горбольницу. Накануне губернатор поручил проверить все используемые в регионе аппараты ИВЛ.